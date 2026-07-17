Забракованный МЮ игрок сборной Бразилии продлил контракт с клубом Серии А

Полузащитник Эдерсон согласовал новый контракт с «Аталантой», который будет действовать до июня 2031 года, после того как «Манчестер Юнайтед» со скандалом отказался от трансфера за 45 миллионов евро.

Сделка по его продаже в клуб с «Олд Траффорд» должна была завершиться после того, как игрок закончит чемпионат мира в составе сборной Бразилии. «Красные дьяволы» отказались от трансфера, сославшись на проблемы в его медицинских тестах.

Спортивный директор «Аталанты» Кристиано Джунтоли признался, что в клубе были «ошеломлены» таким поворотом событий, настаивая на том, что у Эдерсона все в порядке со здоровьем, и пообещал подписать с ним новый контракт.

Стороны договорились, и бразилец получил соглашение на пять лет с повышением зарплаты.