Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр
Эдерсон не сменит «Аталанту» на «МЮ»
Потенциальный переход полузащитника «Аталанты» Эдерсона в «Манчестер Юнайтед» получается скандальным. Клубы договорились о трансфере, но «красные дьяволы» отправили несостоявшегося новичка обратно.
Сообщается, что 27-летний бразилец, оцениваемый в 45 млн евро, не прошел медосмотр в клубе Премьер-лиги Англии. «Аталанта» уверена, что Эдерсон полностью здоров, и с радостью примет его обратно в свой состав, поскольку «Манчестер Юнайтед» изменил свои планы.
Эдерсон забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с бергамасками рассчитан еще на один год.
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