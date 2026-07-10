Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр

Потенциальный переход полузащитника «Аталанты» Эдерсона в «Манчестер Юнайтед» получается скандальным. Клубы договорились о трансфере, но «красные дьяволы» отправили несостоявшегося новичка обратно.

Сообщается, что 27-летний бразилец, оцениваемый в 45 млн евро, не прошел медосмотр в клубе Премьер-лиги Англии. «Аталанта» уверена, что Эдерсон полностью здоров, и с радостью примет его обратно в свой состав, поскольку «Манчестер Юнайтед» изменил свои планы.

Эдерсон забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с бергамасками рассчитан еще на один год.