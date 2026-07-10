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Англия
10 июля 2026, 21:46 |
555
0

Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр

Эдерсон не сменит «Аталанту» на «МЮ»

10 июля 2026, 21:46 |
555
0
Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон
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Потенциальный переход полузащитника «Аталанты» Эдерсона в «Манчестер Юнайтед» получается скандальным. Клубы договорились о трансфере, но «красные дьяволы» отправили несостоявшегося новичка обратно.

Сообщается, что 27-летний бразилец, оцениваемый в 45 млн евро, не прошел медосмотр в клубе Премьер-лиги Англии. «Аталанта» уверена, что Эдерсон полностью здоров, и с радостью примет его обратно в свой состав, поскольку «Манчестер Юнайтед» изменил свои планы.

Эдерсон забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с бергамасками рассчитан еще на один год.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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