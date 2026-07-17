Реал должен выполнить одно сложное условие для покупки Олисе у Баварии

В ближайшее время вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе не перейдет в мадридский «Реал».

Источник сообщает, что трансфер, на котором давно настаивает президент «бланкос» Флорентино Перес, осложняется тем, что мюнхенский клуб хочет за свою звезду огромные деньги. Речь может идти о сумме от 150 миллионов евро. Для того чтобы осуществить этот трансфер и высвободить средства, мадридцам придётся продать одного из своих звездных игроков. Пока что ничего подобного не планируется.

В прошлом сезоне Олисе провёл 52 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отличился 22 забитыми голами и 32 результативными передачами.