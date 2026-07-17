Испания17 июля 2026, 16:50 | Обновлено 17 июля 2026, 17:04
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Олисе во время ЧМ обсуждал с Мбаппе Реал. Хочет перейти
Хавбек может перебраться в Мадрид
17 июля 2026, 16:50 | Обновлено 17 июля 2026, 17:04
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По информации французского ресурса Lequipe, хавбек Баварии Майкл Олисе хотел бы уже этим летом перебраться в Реал.
Сообщается, что в течение ЧМ-2026 Олисе постоянно обсуждал мадридскую команду с партнерами по сборной Франции Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени.
При этом Бавария ранее дала понять, что не собирается продавать одного из своих лидеров.
Мадридский клуб на официальном сайте сообщал, что пока не ведет переговоры о трансфере Олисе.
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