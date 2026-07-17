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  4. Игрок сборной Испании готов завершить международную карьеру в 27 лет
Чемпионат мира
17 июля 2026, 18:42 |
860
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Игрок сборной Испании готов завершить международную карьеру в 27 лет

Марк Кукурелья продолжает обещать

17 июля 2026, 18:42 |
860
0
Игрок сборной Испании готов завершить международную карьеру в 27 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Главный футболист сборной Испании по раздаче обещаний Марк Кукурелья готов на новый смелый шаг.

Два года назад новичок «Реала» помог «фурии рохе» выиграть чемпионат Европы и сдержал слово, покрасив волосы в красный цвет. Недавно Кукурелья заявил, что лишится роскошной шевелюры в случае победы на чемпионате мира.

Сейчас же 27-летний футболист дал новое обещание: «Если я выиграю чемпионат мира, я позвоню Луису де ла Фуэнте на следующий день и скажу ему, что ухожу из национальной сборной».

Но не все обещания Кукурелья сдержал – в начале карьеры в «Барселоне» он говорил, что никогда не окажется в «Реале», поэтому не исключено, что защитник еще долго будет играть в сборной Испании.

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Руслан Полищук Источник: The Real Champs
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