Игрок сборной Испании готов завершить международную карьеру в 27 лет

Главный футболист сборной Испании по раздаче обещаний Марк Кукурелья готов на новый смелый шаг.

Два года назад новичок «Реала» помог «фурии рохе» выиграть чемпионат Европы и сдержал слово, покрасив волосы в красный цвет. Недавно Кукурелья заявил, что лишится роскошной шевелюры в случае победы на чемпионате мира.

Сейчас же 27-летний футболист дал новое обещание: «Если я выиграю чемпионат мира, я позвоню Луису де ла Фуэнте на следующий день и скажу ему, что ухожу из национальной сборной».

Но не все обещания Кукурелья сдержал – в начале карьеры в «Барселоне» он говорил, что никогда не окажется в «Реале», поэтому не исключено, что защитник еще долго будет играть в сборной Испании.