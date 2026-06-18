Марк КУКУРЕЛЬЯ: «С детства за большие команды, в том числе за Реал»

27-летний Марк Кукурелья неожиданно сменил «Челси» на «Реал».

«Были разные варианты, но когда поступило предложение от «Реала», я не раздумывая согласился. Думаю, это уникальная возможность. Играть за «Реал» – большая честь, и немногие игроки могут сказать, что им это удалось. В этом есть какая-то аура таинственности», – заявил Кукурелья.

Игрок также прокомментировал свое прошлое в «Барселоне»: «Жизнь состоит из разных этапов. Мне пришлось принять важное решение, и у меня нет никаких сомнений. Каждый футболист мечтает соревноваться на самом высоком уровне и играть за великие клубы. Когда ты ребенок, ты мечтаешь играть за самые большие команды, и я думаю, что «Реал» – одна из них. Это клуб с наибольшим количеством титулов Лиги чемпионов в мире».

Кукурелья – воспитанник «Барселоны», в 2020 он году он перебрался в «Хетафе», через год – в «Брайтон» и еще через год – в «Челси».