ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал переход защитника «Челси» Марка Кукурельи в «Реал». 27-летний испанец является воспитанником академии «Барселоны», где он оставался до 2020 года.

«Кукурелья прошел через Ла Масию», – заявил Пике. «Он носил эмблему «Барселоны» с детства, усвоил ценности клуба и точно знал, что «Барселона» значит для миллионов болельщиков по всему миру. Именно поэтому этот [переход в «Реал»] еще более болезненный. Если ты вырос в академии «Барселоны», а затем выбрал «Реал», не жди, что болельщики «Барселоны» будут радоваться. Люди могут принимать любые решения, но настоящий болельщик «Барселоны» никогда не забывает, откуда он родом».

«Челси» получит за сделку около 55 миллионов евро, плюс еще 5 миллионов евро в виде различных бонусов. В прошлом сезоне Марк Кукурелья провел 50 матчей за «Челси» во всех соревнованиях, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.