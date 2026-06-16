Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»
Испания
16 июня 2026, 19:46 |
1501
2

ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»

Жерар Пике в шоке от трансфера Марка Кукурельи в «Реал»

16 июня 2026, 19:46 |
1501
2 Comments
ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал переход защитника «Челси» Марка Кукурельи в «Реал». 27-летний испанец является воспитанником академии «Барселоны», где он оставался до 2020 года.

«Кукурелья прошел через Ла Масию», – заявил Пике. «Он носил эмблему «Барселоны» с детства, усвоил ценности клуба и точно знал, что «Барселона» значит для миллионов болельщиков по всему миру. Именно поэтому этот [переход в «Реал»] еще более болезненный. Если ты вырос в академии «Барселоны», а затем выбрал «Реал», не жди, что болельщики «Барселоны» будут радоваться. Люди могут принимать любые решения, но настоящий болельщик «Барселоны» никогда не забывает, откуда он родом».

«Челси» получит за сделку около 55 миллионов евро, плюс еще 5 миллионов евро в виде различных бонусов. В прошлом сезоне Марк Кукурелья провел 50 матчей за «Челси» во всех соревнованиях, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.

По теме:
Тоттенхэм вступил в гонку с Ман Сити и Арсенала за полузащитника
Тоттенхэм усилится защитником Брайтона. Серьезная сумма
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Жерар Пике Барселона Челси Марк Кукурелья Реал Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Telecomasia.net
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 16 июня 2026, 17:27 9
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме

Даяна переиграла Алисию Дадни в первом раунде соревнований в Великобритании

Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Футбол | 16 июня 2026, 20:07 0
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом

Кревсун сменил агента на фоне переговоров о новом контракте

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Футбол | 15.06.2026, 20:59
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
та якось  пох..
Ответить
0
Праймовий Кабаєв. Чи будь хто з наших крайніх бігунків
Ответить
0
Популярные новости
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 2
Футбол
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем