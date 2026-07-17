«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб

Турецкий «Трабзонспор» был заинтересован в подписании форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, но отказался от этого варианта еще до начала переговоров по его переходу.

Как сообщает Fotospor, решающим фактором для решения турецкого клуба стала рекомендация от бывшего вратаря сборной Украины Дениса Бойко, который назвал 20-летнего нападающего «слишком толстым».

Также отмечается, что другие источники называли Пономаренко достаточно ленивым. В то же время другой экс-игрок сборной Украины Сергей Федоров заявил, говоря о Матвее: «Если он не приведет свой вес в порядок, через 2-3 года у него будут большие проблемы».

Сообщалось, что титулованный европейский клуб готов выложить «Динамо» 20 млн за Пономаренко.