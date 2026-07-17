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  4. «Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 18:03 |
2283
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«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб

Денис Бойко дал краткую характеристику Матвею

17 июля 2026, 18:03 |
2283
1 Comments
«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Трабзонспор» был заинтересован в подписании форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, но отказался от этого варианта еще до начала переговоров по его переходу.

Как сообщает Fotospor, решающим фактором для решения турецкого клуба стала рекомендация от бывшего вратаря сборной Украины Дениса Бойко, который назвал 20-летнего нападающего «слишком толстым».

Также отмечается, что другие источники называли Пономаренко достаточно ленивым. В то же время другой экс-игрок сборной Украины Сергей Федоров заявил, говоря о Матвее: «Если он не приведет свой вес в порядок, через 2-3 года у него будут большие проблемы».

Сообщалось, что титулованный европейский клуб готов выложить «Динамо» 20 млн за Пономаренко.

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чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко Денис Бойко трансферы трансферы УПЛ Трабзонспор
Антон Романенко Источник: Fotospor
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Комментарии 1
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і в чому Бойко не правий? 
а Матвій в останніх 2 матчах взагалі не вразив - крім смачних спльовувань на газон більше нічого не було.  
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