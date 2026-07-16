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  4. Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 10:27 |
821
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Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко

Перспективного форварда хочет подписать Порту

16 июля 2026, 10:27 |
821
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Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в португальском «Порту», сообщает Cumhuriyet.

По информации источника, «драконы» заинтересованы в подписании 20-летнего нападающего и готовы заплатить за его трансфер 20 млн евро. Пока «Порту» называется главным претендентом на Пономаренко.

Также подписать Матвея хочет турецкий «Галатасарай», который уже ведет переговоры с «Динамо» по поводу аренды перспективного форварда с правом выкупа его контракта. Отмечается, что киевляне хотят получить за своего игрока 25 млн евро.

Сообщалось, что амстердамский «Аякс» выбирает между Пономаренко и еще двумя украинцами.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Порту Матвей Пономаренко
Антон Романенко Источник: Cumhuriyet
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