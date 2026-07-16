Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Перспективного форварда хочет подписать Порту
Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в португальском «Порту», сообщает Cumhuriyet.
По информации источника, «драконы» заинтересованы в подписании 20-летнего нападающего и готовы заплатить за его трансфер 20 млн евро. Пока «Порту» называется главным претендентом на Пономаренко.
Также подписать Матвея хочет турецкий «Галатасарай», который уже ведет переговоры с «Динамо» по поводу аренды перспективного форварда с правом выкупа его контракта. Отмечается, что киевляне хотят получить за своего игрока 25 млн евро.
Сообщалось, что амстердамский «Аякс» выбирает между Пономаренко и еще двумя украинцами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов
Томас заявил, что его команда очень разочарована