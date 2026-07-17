Йожеф САБО: «Это слабая команда. Каждый раз нервничаю, выключаю телевизор»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о двухматчевом противостоянии киевского «Динамо» с «Университатом».

– Йожеф Йожефович, «Динамо» провело два матча с «Университате». Эти игры, завершившиеся нулевыми ничьими, чем-то отличаются друг от друга?

– Особой разницы я не заметил. Об этом свидетельствует и счет. «Университате» – далеко не тот соперник, который должен создавать «Динамо» препятствия в квалификации. Но им это удалось. И не благодаря каким-то своим качествам, а из-за слабой игры киевлян. Честно говоря, не хочется никого критиковать. Мы болеем за команду и желаем ей всего наилучшего. А у нас дежавю. Каждый раз приходится нервничать, выключать телевизор, успокаиваться и возвращаться к трансляции.