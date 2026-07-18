Челси ведет переговоры с Шахтером о большой сделке на миллионы евро

Лондонский «Челси» ведет переговоры с донецким «Шахтером», который планирует играть номинально домашние матчи Лиги чемпионов в столице Англии.

Источник, приближенный к английской команде, подтвердил, что «синие» заинтересованы в сотрудничестве с «горняками» из-за возможности заработать миллионы евро.

По итогам прошлого сезона «Челси» занял десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и остался без еврокубков, потеряв источник дополнительных доходов.

«Для «Челси» это соглашение может принести миллионы дополнительных доходов за счет аренды стадиона, продажи билетов и организации мероприятий в обычно тихие вечера в середине недели», – сообщили в Англии.

«Stamford Bridge» является домашней ареной «Челси» и вмещает 40 343 зрителя. Подопечные Арды Турана стали первыми в чемпионате и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов.