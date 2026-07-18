Челси ведет переговоры с Шахтером о большой сделке на миллионы евро
Лондонский клуб готов предоставить свой стадион «Stamford Bridge» для матчей украинской команды
Лондонский «Челси» ведет переговоры с донецким «Шахтером», который планирует играть номинально домашние матчи Лиги чемпионов в столице Англии.
Источник, приближенный к английской команде, подтвердил, что «синие» заинтересованы в сотрудничестве с «горняками» из-за возможности заработать миллионы евро.
По итогам прошлого сезона «Челси» занял десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и остался без еврокубков, потеряв источник дополнительных доходов.
«Для «Челси» это соглашение может принести миллионы дополнительных доходов за счет аренды стадиона, продажи билетов и организации мероприятий в обычно тихие вечера в середине недели», – сообщили в Англии.
«Stamford Bridge» является домашней ареной «Челси» и вмещает 40 343 зрителя. Подопечные Арды Турана стали первыми в чемпионате и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов.
🚨UPDATE: Chelsea are in talks with Shakhtar Donetsk over the possibility of the Ukrainian side playing their Champions League home matches at Stamford Bridge next season.— Jane Chelsea (@CFC_Jane) July 17, 2026
🇺🇦 Due to UEFA safety restrictions, Shakhtar have been forced to play away from home for years and are now… pic.twitter.com/6PaZbpiATY
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