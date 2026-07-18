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Лига чемпионов
18 июля 2026, 10:10 |
927
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Челси ведет переговоры с Шахтером о большой сделке на миллионы евро

Лондонский клуб готов предоставить свой стадион «Stamford Bridge» для матчей украинской команды

18 июля 2026, 10:10 |
927
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Челси ведет переговоры с Шахтером о большой сделке на миллионы евро
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк
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Лондонский «Челси» ведет переговоры с донецким «Шахтером», который планирует играть номинально домашние матчи Лиги чемпионов в столице Англии.

Источник, приближенный к английской команде, подтвердил, что «синие» заинтересованы в сотрудничестве с «горняками» из-за возможности заработать миллионы евро.

По итогам прошлого сезона «Челси» занял десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и остался без еврокубков, потеряв источник дополнительных доходов.

«Для «Челси» это соглашение может принести миллионы дополнительных доходов за счет аренды стадиона, продажи билетов и организации мероприятий в обычно тихие вечера в середине недели», – сообщили в Англии.

«Stamford Bridge» является домашней ареной «Челси» и вмещает 40 343 зрителя. Подопечные Арды Турана стали первыми в чемпионате и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Челси Стэмфорд Бридж стадионы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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То упл будут тоже играть в Англии?
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