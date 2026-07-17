Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов. Тысячи км от Украины

Донецкий «Шахтер» определился с городом, в котором планирует проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов 2026/27. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Украинский клуб остановил свой выбор на Лондоне и сузил количество вариантов до двух – «Stamford Bridge» или «Craven Cottage». «Горняки» решили отказаться от проведения игр в немецком Гамбурге.

«Stamford Bridge» является домашней ареной «Челси» и вмещает 40 343 зрителя. «Craven Cottage» рассчитан на 25 678 мест и является домом для другого лондонского клуба «Фулхэма».

Сообщается, что при выборе стадиона «горняки» принимали во внимание вместимость, что сыграло ключевую роль. По этой причине отпал вариант с «Brentford Community Stadium» (17 250 мест).

Подопечные Арды Турана завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов после победы во внутреннем чемпионате, где опередили ближайшего конкурента на 12 баллов.