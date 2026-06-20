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  4. Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 12:32 |
2421
3

Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов

«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»

20 июня 2026, 12:32 |
2421
3 Comments
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» продолжает поиск домашней арены для проведения матчей Лиги чемпионов сезона 2026/27. По информации Игоря Бурбаса, среди нескольких вариантов, которые рассматривает клуб, наиболее приоритетным на данный момент является Лондон.

Сообщается, что «горняки» изучают возможность проведения домашних матчей в Польше, Германии и Великобритании. Однако именно английская столица считается фаворитом среди потенциальных локаций.

По имеющейся информации, представители «Шахтера» ведут переговоры с «Брентфордом» об аренде домашнего стадиона лондонского клуба. Речь идет об арене «Gtech Community Stadium», которая вмещает около 17 тысяч зрителей.

Напомним, «Шахтер» уже гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27.

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Шахтер Донецк Брентфорд Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Це що б Срні не потрібно було бігти далеко для лизання дупи..
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+3
Щоб Рінат далеко не літав, а міг під'їхати на метро або маршрутці 
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+3
Все верно. Убийца Брагина не должен тратить много времени на просмотр своей любимой игрушки
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0
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