Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»
Донецкий «Шахтер» продолжает поиск домашней арены для проведения матчей Лиги чемпионов сезона 2026/27. По информации Игоря Бурбаса, среди нескольких вариантов, которые рассматривает клуб, наиболее приоритетным на данный момент является Лондон.
Сообщается, что «горняки» изучают возможность проведения домашних матчей в Польше, Германии и Великобритании. Однако именно английская столица считается фаворитом среди потенциальных локаций.
По имеющейся информации, представители «Шахтера» ведут переговоры с «Брентфордом» об аренде домашнего стадиона лондонского клуба. Речь идет об арене «Gtech Community Stadium», которая вмещает около 17 тысяч зрителей.
Напомним, «Шахтер» уже гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27.
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