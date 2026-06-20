Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» продолжает поиск домашней арены для проведения матчей Лиги чемпионов сезона 2026/27. По информации Игоря Бурбаса, среди нескольких вариантов, которые рассматривает клуб, наиболее приоритетным на данный момент является Лондон.

Сообщается, что «горняки» изучают возможность проведения домашних матчей в Польше, Германии и Великобритании. Однако именно английская столица считается фаворитом среди потенциальных локаций.

По имеющейся информации, представители «Шахтера» ведут переговоры с «Брентфордом» об аренде домашнего стадиона лондонского клуба. Речь идет об арене «Gtech Community Stadium», которая вмещает около 17 тысяч зрителей.

Напомним, «Шахтер» уже гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27.