Шахтер согласился отправить игрока в Киев
Ющенко из «Шахтера» продолжит карьеру в киевской «Оболони»
По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб вернулся к варианту с подписанием полузащитника «горняков» Александра Ющенко. Еще зимой «Оболонь» пыталась оформить этот трансфер, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия сделки.
Сейчас ситуация изменилась. Сообщается, что клубы уже достигли принципиальной договоренности, а самому футболисту предложили полноценный контракт на три года.
В прошлом сезоне Ющенко полностью выпал из планов Арды Турана и ни разу не вышел на поле.
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