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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 21:31 | Обновлено 17 июня 2026, 22:42
3877
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Шахтер согласился отправить игрока в Киев

Ющенко из «Шахтера» продолжит карьеру в киевской «Оболони»

17 июня 2026, 21:31 | Обновлено 17 июня 2026, 22:42
3877
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Шахтер согласился отправить игрока в Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ющенко
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб вернулся к варианту с подписанием полузащитника «горняков» Александра Ющенко. Еще зимой «Оболонь» пыталась оформить этот трансфер, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия сделки.

Сейчас ситуация изменилась. Сообщается, что клубы уже достигли принципиальной договоренности, а самому футболисту предложили полноценный контракт на три года.

В прошлом сезоне Ющенко полностью выпал из планов Арды Турана и ни разу не вышел на поле.

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Александр Ющенко Игорь Бурбас Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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