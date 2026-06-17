Шахтер согласился отправить игрока в Киев

По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб вернулся к варианту с подписанием полузащитника «горняков» Александра Ющенко. Еще зимой «Оболонь» пыталась оформить этот трансфер, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия сделки.

Сейчас ситуация изменилась. Сообщается, что клубы уже достигли принципиальной договоренности, а самому футболисту предложили полноценный контракт на три года.

В прошлом сезоне Ющенко полностью выпал из планов Арды Турана и ни разу не вышел на поле.