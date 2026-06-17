В Шахтере прокомментировали трансфер Мудрика и заговорили об Ахметове

Руководитель службы селекции донецкого «Шахтера» Сальваторе Монако прокомментировал трансферную политику украинского клуба и переход вингера сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский «Челси»:

– Мы уже получали предложения по поводу нескольких наших игроков и отказывались от них. Дело в том, что президент никогда не смотрел на футболистов исключительно как на активы для продажи.

Если у молодого игрока есть возможность вырасти еще сильнее, он хочет дать ему время. Для него важнее спортивный рост команды, чем быстрая прибыль от трансфера.

Если футболисту девятнадцать или двадцать лет, он уже выступает в Лиге чемпионов и имеет потенциал стать одним из лучших в своем амплуа, то зачем спешить?

Именно поэтому многие наши игроки остаются в клубе дольше, чем могли бы. Конечно, бывают ситуации, когда предложение становится настолько серьезным, что его невозможно игнорировать, или сам футболист чувствует, что пора двигаться дальше.

В таких случаях клуб всегда готов к диалогу. Но главная цель никогда не заключалась в том, чтобы просто купить дешевле и продать подороже. Главное – построить сильную команду.

– Если говорить о самых больших трансферах последних лет, то Мудрик остается номером один?

– С точки зрения финансов – безусловно. Переход Михаила Мудрика в «Челси» стал крупнейшим трансфером в истории клуба. Однако сегодня есть и другие игроки, которые привлекают внимание ведущих клубов Европы.

Это значит, что система продолжает работать. Несмотря на все трудности, «Шахтер» остается клубом, который умеет находить, развивать и выводить на новый уровень молодых футболистов, – рассказал Монако.