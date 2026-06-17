Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере прокомментировали трансфер Мудрика и заговорили об Ахметове
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 19:21 |
1038
1

В Шахтере прокомментировали трансфер Мудрика и заговорили об Ахметове

Сальваторе Монако рассказал о политике донецкого клуба, которую поддерживает президент

17 июня 2026, 19:21 |
1038
1 Comments
В Шахтере прокомментировали трансфер Мудрика и заговорили об Ахметове
ФК Шахтер Донецк. Сальваторе Монако
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Руководитель службы селекции донецкого «Шахтера» Сальваторе Монако прокомментировал трансферную политику украинского клуба и переход вингера сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский «Челси»:

– Мы уже получали предложения по поводу нескольких наших игроков и отказывались от них. Дело в том, что президент никогда не смотрел на футболистов исключительно как на активы для продажи.

Если у молодого игрока есть возможность вырасти еще сильнее, он хочет дать ему время. Для него важнее спортивный рост команды, чем быстрая прибыль от трансфера.

Если футболисту девятнадцать или двадцать лет, он уже выступает в Лиге чемпионов и имеет потенциал стать одним из лучших в своем амплуа, то зачем спешить?

Именно поэтому многие наши игроки остаются в клубе дольше, чем могли бы. Конечно, бывают ситуации, когда предложение становится настолько серьезным, что его невозможно игнорировать, или сам футболист чувствует, что пора двигаться дальше.

В таких случаях клуб всегда готов к диалогу. Но главная цель никогда не заключалась в том, чтобы просто купить дешевле и продать подороже. Главное – построить сильную команду.

– Если говорить о самых больших трансферах последних лет, то Мудрик остается номером один?

– С точки зрения финансов – безусловно. Переход Михаила Мудрика в «Челси» стал крупнейшим трансфером в истории клуба. Однако сегодня есть и другие игроки, которые привлекают внимание ведущих клубов Европы.

Это значит, что система продолжает работать. Несмотря на все трудности, «Шахтер» остается клубом, который умеет находить, развивать и выводить на новый уровень молодых футболистов, – рассказал Монако.

По теме:
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Моуриньо попросил Реал подписать двух игроков, которые выступают на ЧМ-2026
Бывший тренер Динамо переманил из киевского клуба украинского вратаря
Шахтер Донецк Сальваторе Монако Челси Михаил Мудрик Ринат Ахметов трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17 июня 2026, 06:00 37
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула

Алжир не сумел оказать сопротивление действующему чемпиону

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Волейбол | 17.06.2026, 18:58
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17.06.2026, 09:31
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Сыграет ли Роналду? Стали известны составы на игру ЧМ Португалия – ДР Конго
Футбол | 17.06.2026, 19:01
Сыграет ли Роналду? Стали известны составы на игру ЧМ Португалия – ДР Конго
Сыграет ли Роналду? Стали известны составы на игру ЧМ Португалия – ДР Конго
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"Якщо молодий гравець має потенціал вирости ще сильніше, він хоче дати йому час. Для нього важливіше спортивне зростання команди, аніж швидкий прибуток від трансферу."
Саме тому Мудрика продали аби-куди і Судакова підігрівали і спихнули, коли вже перегріли до стану не потрібного?
І це тільки з останнього...і це дуже смішно 
Ответить
+1
Популярные новости
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 196
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем