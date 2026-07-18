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Англия
18 июля 2026, 06:32 |
716
0

Илью Забарного ждут в Англии

«Ливерпуль» заинтересовался трансфером украинца

18 июля 2026, 06:32 |
716
0
Илью Забарного ждут в Англии
teamtalk. Илья Забарный
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Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Украины Илья Забарный может перейти в «Ливерпуль» этим летом.

По информации источника, после ухода Ибраима Конате в мадридский «Реал» английский клуб испытывает нехватку качественных центральных защитников, а Забарный входит в число футболистов, за которыми «Ливерпуль» внимательно следит.

Отмечается, что украинцем также интересуется лично Андони Ираола, который ранее работал с ним в «Борнмуте».

Источник добавляет, что «красные» также планируют оформить переход правого защитника.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА. Илья провел в прошлом сезоне 37 матчей и забил один гол.

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Ливерпуль трансферы Андони Ираола ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
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