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  4. Забарный получил вердикт от ПСЖ. Трансфер за невероятные деньги
Англия
05 июля 2026, 23:22 |
1910
0

Забарный получил вердикт от ПСЖ. Трансфер за невероятные деньги

Клуб может приобрести Салиба

05 июля 2026, 23:22 |
1910
0
Забарный получил вердикт от ПСЖ. Трансфер за невероятные деньги
Getty Images/Global Images Украина. Вильям Салиба
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Французский «ПСЖ» рассматривает возможность подписания центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба уже в ходе летнего трансферного окна.

Впрочем, у руководства «канониров» нет намерений продавать одного из своих ключевых футболистов. По информации источника, лондонский клуб готов рассматривать только предложения, превышающие 150 миллионов евро.

Салиба является одним из главных игроков обороны «Арсенала» и сборной Франции и может стать новым конкурентом для Ильи Забарного.

В прошлом сезоне АПЛ Салиба помог «Арсеналу» завоевать золотые медали, сыграв 31 матч и забив один гол.

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трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон ПСЖ Илья Забарный Вильям Салиба
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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