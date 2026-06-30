Англия30 июня 2026, 07:57 |
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Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Илья может перейти в «Ливерпуль»
30 июня 2026, 07:57 |
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«Ливерпуль» заинтересован в сезонной аренде одного из двух центральных защитников – Дина Хейсена («Реал») или Ильи Забарного («ПСЖ») — с последующей опцией выкупа.
Отмечается, что главный тренер Андони Ираола хорошо знаком с обоими игроками, поскольку ранее работал с ними и положительно оценивает их потенциал.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
Прошлым летом Илья перешёл во французский клуб из «Борнмута» за 63 миллиона евро.
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