Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Англия
30 июня 2026, 07:57 |
5491
0

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов

Илья может перейти в «Ливерпуль»

30 июня 2026, 07:57 |
5491
0
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Ливерпуль» заинтересован в сезонной аренде одного из двух центральных защитников – Дина Хейсена («Реал») или Ильи Забарного («ПСЖ») — с последующей опцией выкупа.

Отмечается, что главный тренер Андони Ираола хорошо знаком с обоими игроками, поскольку ранее работал с ними и положительно оценивает их потенциал.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

Прошлым летом Илья перешёл во французский клуб из «Борнмута» за 63 миллиона евро.

По теме:
ФОТО. Реал сделал мощный жест после трагедии в Венесуэле
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски перешел в клуб MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил судьбу Нико Паса
Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный аренда игрока Дин Хейсен Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(72)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 11
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 29 июня 2026, 18:05 3
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
Футбол | 30.06.2026, 05:43
ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30.06.2026, 02:32
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29.06.2026, 08:20
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем