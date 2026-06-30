Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов

«Ливерпуль» заинтересован в сезонной аренде одного из двух центральных защитников – Дина Хейсена («Реал») или Ильи Забарного («ПСЖ») — с последующей опцией выкупа.

Отмечается, что главный тренер Андони Ираола хорошо знаком с обоими игроками, поскольку ранее работал с ними и положительно оценивает их потенциал.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

Прошлым летом Илья перешёл во французский клуб из «Борнмута» за 63 миллиона евро.