«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Парижский клуб хочет подписать конкурента для украинского защитника
Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» летом планирует подписать на позицию центрального защитника, где играет украинец Илья Забарный, еще одного игрока.
«Следует также упомянуть о центральном защитнике. «ПСЖ» тайно работает над подписанием игрока на эту позицию. Клуб хочет усилить свой состав центральным защитником в текущее трансферное окно, и это будет очень важный шаг», – сказал Романо на своем YouTube-канале.
Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.
Ранее известный французский журналист Пьер Менес заявил, что Забарный может уходить из «ПСЖ», если его беспокоит подписание клубом еще одного россиянина.
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