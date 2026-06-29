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  4. «ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Франция
29 июня 2026, 09:55 |
886
0

«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного

Парижский клуб хочет подписать конкурента для украинского защитника

29 июня 2026, 09:55 |
886
0
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» летом планирует подписать на позицию центрального защитника, где играет украинец Илья Забарный, еще одного игрока.

«Следует также упомянуть о центральном защитнике. «ПСЖ» тайно работает над подписанием игрока на эту позицию. Клуб хочет усилить свой состав центральным защитником в текущее трансферное окно, и это будет очень важный шаг», – сказал Романо на своем YouTube-канале.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.

Ранее известный французский журналист Пьер Менес заявил, что Забарный может уходить из «ПСЖ», если его беспокоит подписание клубом еще одного россиянина.

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Фабрицио Романо Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Антон Романенко Источник: YouTube
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