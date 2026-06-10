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  4. Журналист: «Если это беспокоит Забарного, он может уходить из ПСЖ»
Франция
10 июня 2026, 21:23 |
1716
3

Журналист: «Если это беспокоит Забарного, он может уходить из ПСЖ»

Пьер Менес – о возможном подписании парижским клубом еще одного россиянина

10 июня 2026, 21:23 |
1716
3 Comments
Журналист: «Если это беспокоит Забарного, он может уходить из ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Известный французский журналист Пьер Менес высказался по поводу возможного перехода в «ПСЖ», за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, российского полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива».

«Как только у «ПСЖ» появится право на приобретение еще одного российского игрока, они не будут спрашивать разрешения у Забарного. Если это его беспокоит, он может попросить разрешения уйти. Но действительно ли этот момент для него настолько невыносим? Мы не знаем», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее бывший французский футболист Фабрис Панкрат высказался по поводу проблем Забарного.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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"Але чи справді цей момент є для нього таким нестерпним?" - тут французький журналіст попав в точку! Судячи по всьому, якраз навпаки - Запарний буде тільки радий, як і у випадку з Сифоном
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0
мабуть, вони у дьосна там чемкуються, як рабінович с зельцем...
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-1
Фактично все правильно. Треба мати авторитет, як Мессі в Барселоні, аби мати можливість впливати на те, кого клуб може купувати, а кого ні
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-5
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