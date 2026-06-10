Журналист: «Если это беспокоит Забарного, он может уходить из ПСЖ»
Пьер Менес – о возможном подписании парижским клубом еще одного россиянина
Известный французский журналист Пьер Менес высказался по поводу возможного перехода в «ПСЖ», за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, российского полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива».
«Как только у «ПСЖ» появится право на приобретение еще одного российского игрока, они не будут спрашивать разрешения у Забарного. Если это его беспокоит, он может попросить разрешения уйти. Но действительно ли этот момент для него настолько невыносим? Мы не знаем», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.
Ранее бывший французский футболист Фабрис Панкрат высказался по поводу проблем Забарного.
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