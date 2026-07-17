Шахтеру интересен Зе Лукас – чемпион Южной Америки U-17

Украинский «Шахтер» является одним из претендентов на 18-летнего опорного полузащитника клуба бразильской Серии Б «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.

Накануне «Спорт Ресифи» сообщил, что отстранил футболиста от участия в матчах на время ведения переговоров по поводу него. Официальных предложений в клуб не поступало, однако контакты по поводу Зе Лукаса со «Спорт Ресифи» поддерживают четыре клуба – два из Бразилии и два из-за рубежа.

Одним из иностранных клубов является «Шахтер», другим – неназванный представитель Франции.

Ранее «Спорт Ресифи» хотел получить от продажи Зе Лукаса от 7 до 14 миллионов евро, но сейчас ожидается, что сумма сделки будет ниже.

Зе Лукас имеет контракт со «Спорт Ресифи» до конца апреля 2028 года. На его счету 57 матчей за первую команду этого клуба, в том числе 24 – на уровне бразильской Серии А.

В 2025 году в составе сборной Бразилии U-17 Зе Лукас выигрывал юношеский чемпионат Южной Америки.

В апреле минувшего года сообщалось, что «Спорт Ресифи» получал предложение о продаже Зе Лукаса из АПЛ за 12,5 миллионов евро, но отказался от сделки.