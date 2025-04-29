Клуб АПЛ предложил 12,5 млн евро за 17-летнего таланта Спорт Ресифи
Однако бразильцы отказались продавать Зе Лукаса за такие деньги
Главный аутсайдер текущего розыгрыша бразильской Серии А «Спорт Ресифи» получил предложение от неназванного клуба английской Премьер-лиги на 12,5 миллионов евро по 17-летнему опорному полузащитнику Зе Лукасу.
Такой продажей «Спорт Ресифи» мог бы переписать свой рекорд по сумме наибольшей продаже своего игрока в другой клуб, который ныне равен 10 миллионам евро, однако бразильцы отказались от сделки.
Сообщается, что в контракте Зе Лукаса со «Спорт Ресифи» есть клаусула для бразильских клубов в размере 15,6 миллионов евро, а для зарубежных клубов она составляет 51,5 миллион евро.
Зе Лукас имеет на своем счету 12 матчей за первую команду «Спорт Ресифи», а также он был в заявке сборной Бразилии на победном для этой команды чемпионате Южной Америки U-17, который в нынешнем году проходил на полях Колумбии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер требует от Фрэнка Уоррена машину в случае своей победы
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с форвардом «Спортинга»