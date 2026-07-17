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  4. Арда Туран получил предложение покинуть Шахтер и возглавить сборную
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 19:19 |
593
0

Арда Туран получил предложение покинуть Шахтер и возглавить сборную

Турецкая футбольная федерация обратилась к главному тренеру донецкого клуба

17 июля 2026, 19:19 |
593
0
Арда Туран получил предложение покинуть Шахтер и возглавить сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран получил предложение возглавить сборную Турции после вылета команды из чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 39-летнего специалиста заинтересована Турецкая футбольная федерация, которая планирует попрощаться с нынешним наставником Винченцо Монтеллой после провала на мундиале.

Сообщается, что Туран отказался от возможности работать с национальной командой – приоритетом тренера является клубный футбол и возможность проявить себя на уровне Лиги чемпионов.

Арда возглавил донецкий клуб в июле 2025 года и провел 51 матч во главе «горняков», с которыми одержал 32 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

По итогам прошлого сезоне «Шахтер» занял первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.

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Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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