Арда Туран получил предложение покинуть Шахтер и возглавить сборную

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран получил предложение возглавить сборную Турции после вылета команды из чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 39-летнего специалиста заинтересована Турецкая футбольная федерация, которая планирует попрощаться с нынешним наставником Винченцо Монтеллой после провала на мундиале.

Сообщается, что Туран отказался от возможности работать с национальной командой – приоритетом тренера является клубный футбол и возможность проявить себя на уровне Лиги чемпионов.

Арда возглавил донецкий клуб в июле 2025 года и провел 51 матч во главе «горняков», с которыми одержал 32 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

По итогам прошлого сезоне «Шахтер» занял первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.