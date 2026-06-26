Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше
Чемпионат мира
26 июня 2026, 18:02 | Обновлено 26 июня 2026, 18:08
249
0

Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше

Надеется, что не придется ждать еще 24 года

26 июня 2026, 18:02 | Обновлено 26 июня 2026, 18:08
249
0
Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Турции в последнем матче группового этапа ЧМ-2026 обыграла США 3:2, однако досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф после двух поражений на старте.

Тренер Винченцо Монтелла считает, что команда покидает турнир с высоко поднятой головой.

«Можем с гордостью возвращаться домой. Этот матч был важнее 1000 иных побед. Проблемой на турнире стала плохая реализация моментов в первых матчах. Мы много создавали, но не забивал. Футбол – не всегда справедливая игра».

«Турция вышла на ЧМ впервые за 24 года, и я надеюсь, что нации не придется ждать еще 24 года, чтобы выйти на чемпионат мира», – сказал Монтелла.

Специлист пока не уточнил, продолжит ли он работу с командой.

По теме:
Норвегия – Франция. Прогноз Александра Шовковского на суперматч ЧМ-2026
Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026
Новая Зеландия – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира
сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу Винченцо Монтелла
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26 июня 2026, 11:33 2
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения

Деревянченко оценил возвращение Василия на профессиональный ринг

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Футбол | 26 июня 2026, 07:25 5
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент клуба вспомнил ситуацию с Лонвейком

ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
Футбол | 26.06.2026, 15:01
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Футбол | 26.06.2026, 11:03
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 9
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 21
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
24.06.2026, 22:42
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем