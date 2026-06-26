Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше

Сборная Турции в последнем матче группового этапа ЧМ-2026 обыграла США 3:2, однако досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф после двух поражений на старте.

Тренер Винченцо Монтелла считает, что команда покидает турнир с высоко поднятой головой.

«Можем с гордостью возвращаться домой. Этот матч был важнее 1000 иных побед. Проблемой на турнире стала плохая реализация моментов в первых матчах. Мы много создавали, но не забивал. Футбол – не всегда справедливая игра».

«Турция вышла на ЧМ впервые за 24 года, и я надеюсь, что нации не придется ждать еще 24 года, чтобы выйти на чемпионат мира», – сказал Монтелла.

Специлист пока не уточнил, продолжит ли он работу с командой.