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Лига Европы
17 июля 2026, 07:27 | Обновлено 17 июля 2026, 07:40
675
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НЕЩЕРЕТ: «Футбол не всегда справедлив – приходится иногда страдать»

Руслан заявил, что киевское Динамо было сильнее своего соперника

17 июля 2026, 07:27 | Обновлено 17 июля 2026, 07:40
675
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НЕЩЕРЕТ: «Футбол не всегда справедлив – приходится иногда страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет
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Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал победу над «Университатей» в серии пенальти и выход в следующий этап квалификации Лиги Европы.

– Я считаю, что мы должны были побеждать в каждом из матчей. Владели преимуществом, превосходили соперника по всем показателям, но футбол не всегда справедлив – иногда приходится страдать: играть 0:0 в течение 120 минут, у ребят были судороги, доводить дело до серии пенальти. Но те шпаргалки, которые нам подготовили тренеры по вратарям, сработали (улыбается).

Мы должны были реализовывать свои полумоменты. Нам всё-таки удалось забить два мяча, но в тех эпизодах были зафиксированы офсайды… Я считаю, что мы полностью превосходили соперника, и эта победа закономерна, – сказал Руслан.

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Руслан Нещерет Динамо Киев Университатя Клуж - Динамо Университатя Клуж Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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