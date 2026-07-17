НЕЩЕРЕТ: «Футбол не всегда справедлив – приходится иногда страдать»

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал победу над «Университатей» в серии пенальти и выход в следующий этап квалификации Лиги Европы.

– Я считаю, что мы должны были побеждать в каждом из матчей. Владели преимуществом, превосходили соперника по всем показателям, но футбол не всегда справедлив – иногда приходится страдать: играть 0:0 в течение 120 минут, у ребят были судороги, доводить дело до серии пенальти. Но те шпаргалки, которые нам подготовили тренеры по вратарям, сработали (улыбается).

Мы должны были реализовывать свои полумоменты. Нам всё-таки удалось забить два мяча, но в тех эпизодах были зафиксированы офсайды… Я считаю, что мы полностью превосходили соперника, и эта победа закономерна, – сказал Руслан.