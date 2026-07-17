Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Клуб из Азербайджана снова переиграл соперника из Исландии со счетом 3:0
Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Азербайджанский Карабах на выезде обыграл исландский Вестри со счетом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.
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Первый поединок также завершился победой Карабаха (3:0), поэтому по сумме двух матчей азербайджанский клуб вышел в Q2.
Гости быстро обеспечили себе комфортное преимущество. Уже на 5-й минуте счет открыл Жали Муаддиб. На 29-й минуте Педру Бикалью удвоил преимущество гостей, а на 56-й минуте Закария Саво установил окончательный счет.
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук вышел на поле на 63-й минуте, заменив автора первого гола Муаддиба.
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Карабах встретится с ЦСКА София. Вестри перешел в Лигу конференций, где в Q2 сыграет с РФШ Рига.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2026. Исафьордюр (Исландия)
23:00. Вестри (Исландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 (первый матч – 0:3)
Голы: Жали Муаддиб, 5, Педру Бикалью, 29, Закария Саво, 56
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