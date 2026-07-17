Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Лига Европы
Вестри
16.07.2026 23:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 3
Карабах Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
17 июля 2026, 00:57 | Обновлено 17 июля 2026, 01:04
17
0

Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену

Клуб из Азербайджана снова переиграл соперника из Исландии со счетом 3:0

17 июля 2026, 00:57 | Обновлено 17 июля 2026, 01:04
17
0
Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
ФК Карабах
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Азербайджанский Карабах на выезде обыграл исландский Вестри со счетом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок также завершился победой Карабаха (3:0), поэтому по сумме двух матчей азербайджанский клуб вышел в Q2.

Гости быстро обеспечили себе комфортное преимущество. Уже на 5-й минуте счет открыл Жали Муаддиб. На 29-й минуте Педру Бикалью удвоил преимущество гостей, а на 56-й минуте Закария Саво установил окончательный счет.

Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук вышел на поле на 63-й минуте, заменив автора первого гола Муаддиба.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Карабах встретится с ЦСКА София. Вестри перешел в Лигу конференций, где в Q2 сыграет с РФШ Рига.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2026. Исафьордюр (Исландия)

23:00. Вестри (Исландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Жали Муаддиб, 5, Педру Бикалью, 29, Закария Саво, 56

По теме:
Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»
11 матчей ПАОКа в еврокубках против 6 украинских команд. Чем запомнились?
Хайдук уступил Жилине во второй игре, но прошел дальше в Лиге Европы
Лига Европы Карабах Агдам Вестри Алексей Кащук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 16 июля 2026, 19:21 11
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы

Важнейший матч киевлян на старте сезона

Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Футбол | 16 июля 2026, 00:50 3
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 10:37
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Футбол | 16.07.2026, 22:40
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 8
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 15
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
16.07.2026, 08:22 8
Футбол
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем