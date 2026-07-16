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Лига Европы
Вестри
16.07.2026 23:00 2-й матч. Результат первого матча 0:3 - : -
Карабах
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Лига Европы
16 июля 2026, 21:51 | Обновлено 16 июля 2026, 21:54
365
0

Вестри – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Игра состоится 16 июля в 23:00 по Киеву

16 июля 2026, 21:51 | Обновлено 16 июля 2026, 21:54
365
0
Вестри – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Карабах
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16 июля на Керекис Стэдиум пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Вестри встретится с Карабахом. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Вестри

Команда даже по меркам родной Исландии откровенно заштатная. Она ведь только в 2019-м году в очередной раз поднималась из местного третьего дивизиона - это на острове с 300 тысячами жителей! Только в 2024-м наконец-то получилось дебютировать в Избранной Лиге. Но второй сезон там принес одиннадцатое, предпоследнее место, и вылет. Да и сейчас, во втором дивизионе, отнюдь не удается держаться в группе лидеров.

При этом горечь вылета в 2025-м году была компенсирована сенсационным успехом. Пройдя все сито турнира и обыграв в финале Валюр, аутсайдер неожиданно взял кубок страны - конечно же, только первый полноценный трофей. Он же и открыл дорогу на евроарену, но пока что кажется, что там островитяне не задержатся.

Карабах

Клуб остается безусловным национальным флагманом. В прошлом сезоне получилось еще и пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. Более того, там взяли несколько побед и были близки к выходу в плей-офф. Но, возможно, увлекшись борьбой на международной арене, фаворит вдрызг проиграл конкуренцию на внутренней, только во второй раз за последнее время не став чемпионом страны.

Так что подопечным Гурбанова пришлось стартовать в менее статусной Лиге Европы. Но даже при этом, а также без практики полноценных матчей, гостей из далекого северного острова на прошлой неделе азербайджанцы встретили максимально негостеприимно. Те продержались только полчаса, а в итоге все закончилось разгромом 3-0 и уничтоженной интригой.

Статистика личных встреч

Конечно же, до прошлой недели столь разные команды с противоположных концов Европы просто не могли бороться друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового разгрома. Но гостям это не особенно и нужно - поверим, что хозяева сумеют выиграть хотя бы на своем поле и при наличии форы в размере +3,0 забитых голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Вестри
16 июля 2026 -
23:00
Карабах
Фора Вестри (+3) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Вестри Карабах Агдам Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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