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  4. Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»
Лига Европы
17 июля 2026, 00:01 | Обновлено 17 июля 2026, 00:02
2511
4

Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»

Тренер прокомментировал матч против «Университати»

17 июля 2026, 00:01 | Обновлено 17 июля 2026, 00:02
2511
4 Comments
Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу над румынской «Университатей» из Клужа в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы.

«В первом тайме мы могли решить исход матча. Забили два гола, создали ещё несколько хороших моментов, но это футбол. Надо отдать должное сопернику – это хорошо сбалансированная команда. Мы очень качественно начали игру, владели преимуществом, а сегодняшнюю победу обеспечили сплоченность и командный дух. По итогам двух матчей мы оказались сильнее и заслуженно прошли дальше.

Меня ничего не удивило. Это организованная команда с хорошей обороной. Нужно отдать должное их тренеру. У них много легионеров, а у нас большинство игроков — собственные воспитанники. Учитывая ситуацию в стране, мы делаем ставку именно на них. Они прогрессируют, а такие матчи придают им опыта. Будем расти от игры к игре. Это только начало сезона. Мы хотим играть в Лиге Европы и сделаем всё, чтобы воспользоваться этим шансом.

Мы готовились к серии пенальти. Анализировали, как играет вратарь соперника и как исполняют удары их футболисты. Наш голкипер также прошел отдельную подготовку. Это не было случайностью – всё было организовано и тщательно продумано.

К матчу с ПАОКом мы будем готовиться в Люблине. Сообщу вам хорошую новость – у Тымчика родилась дочь. Поздравляем его», – сказал тренер.

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Игорь Костюк Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Александр Тымчик
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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+2
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Він реально довбень чи придурюється???
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0
Радостная новость для всех украинцев это когда сдохнет сепар суркис! Запомни это тупой кастюк!
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-5
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