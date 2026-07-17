Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу над румынской «Университатей» из Клужа в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы.

«В первом тайме мы могли решить исход матча. Забили два гола, создали ещё несколько хороших моментов, но это футбол. Надо отдать должное сопернику – это хорошо сбалансированная команда. Мы очень качественно начали игру, владели преимуществом, а сегодняшнюю победу обеспечили сплоченность и командный дух. По итогам двух матчей мы оказались сильнее и заслуженно прошли дальше.

Меня ничего не удивило. Это организованная команда с хорошей обороной. Нужно отдать должное их тренеру. У них много легионеров, а у нас большинство игроков — собственные воспитанники. Учитывая ситуацию в стране, мы делаем ставку именно на них. Они прогрессируют, а такие матчи придают им опыта. Будем расти от игры к игре. Это только начало сезона. Мы хотим играть в Лиге Европы и сделаем всё, чтобы воспользоваться этим шансом.

Мы готовились к серии пенальти. Анализировали, как играет вратарь соперника и как исполняют удары их футболисты. Наш голкипер также прошел отдельную подготовку. Это не было случайностью – всё было организовано и тщательно продумано.

К матчу с ПАОКом мы будем готовиться в Люблине. Сообщу вам хорошую новость – у Тымчика родилась дочь. Поздравляем его», – сказал тренер.