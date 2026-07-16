Левый Берег потерял трех полузащитников

Футбольный клуб «Левый Берег» и Егор Гуничев по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.

22-летний атакующий полузащитник присоединился к команде прошлым летом. В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей за «Левый Берег» в Первой лиге, записав в свой актив 2 забитых мяча и результативную передачу. Также Гуничев сыграл 4 матча во Второй лиге за «Левый Берег – 2».

Также опорный полузащитник Андрей Чепурной покинул «Левый Берег» по обоюдному согласию. 23-летний хавбек стал игроком «аистов» зимой этого года. Во второй части сезона 2025/26 сыграл два матча в составе первой команды, а также семь поединков за «Левый Берег – 2».

В среду «Левый Берег» объявил об уходе еще одного хавбека, Руслана Дедуха.