Левый Берег потерял трех полузащитников
«Левый Берег» объявил о расторжении контрактов с игроками
Футбольный клуб «Левый Берег» и Егор Гуничев по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.
22-летний атакующий полузащитник присоединился к команде прошлым летом. В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей за «Левый Берег» в Первой лиге, записав в свой актив 2 забитых мяча и результативную передачу. Также Гуничев сыграл 4 матча во Второй лиге за «Левый Берег – 2».
Также опорный полузащитник Андрей Чепурной покинул «Левый Берег» по обоюдному согласию. 23-летний хавбек стал игроком «аистов» зимой этого года. Во второй части сезона 2025/26 сыграл два матча в составе первой команды, а также семь поединков за «Левый Берег – 2».
В среду «Левый Берег» объявил об уходе еще одного хавбека, Руслана Дедуха.
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