ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с полузащитником

Киевский «Левый берег» официально объявил об уходе украинского полузащитника Руслана Дедуха.

Отмечается, что срок действия контракта между 28-летним футболистом и новичком Украинской Премьер-лиги истек, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Дедух присоединился к «Левому берегу» в 2023 году и за это время стал одним из лидеров команды. В зелено-желтой футболке он провел 67 матчей, забил 8 мячей, отдал 4 результативные передачи и неоднократно выводил «аистов» на поле с капитанской повязкой.

Прошлой осенью Руслан перенёс серьёзную травму колена и операцию, из-за которой был вынужден пропустить большую часть сезона. Этой весной, после длительного периода восстановления, он вернулся на поле в составе «Левого Берега-2», проведя 5 матчей и отличившись забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подпишет Илью Квасницу.