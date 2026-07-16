Ямаль встревожил болельщиков сборной Испании

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в четверг был замечен с повязкой на бедре во время тренировки. Источники в лагере «фурии рохи» утверждают, что нет повода для беспокойства.

По их информации, эта повязка наложена из-за столкновения с защитником сборной Франции Люка Динем в полуфинальном поединке, который закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

На мундиале 2026 года Ямаль забил один гол в семи поединках. Финальное противостояние сборных Испании и Аргентины состоится в воскресенье и начнется в 22:00.