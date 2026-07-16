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Чемпионат мира
16 июля 2026, 23:13 |
981
0

Ямаль встревожил болельщиков сборной Испании

Ламин Ямаль тренировался с повязкой на бедре

16 июля 2026, 23:13 |
981
0
Ямаль встревожил болельщиков сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в четверг был замечен с повязкой на бедре во время тренировки. Источники в лагере «фурии рохи» утверждают, что нет повода для беспокойства.

По их информации, эта повязка наложена из-за столкновения с защитником сборной Франции Люка Динем в полуфинальном поединке, который закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

На мундиале 2026 года Ямаль забил один гол в семи поединках. Финальное противостояние сборных Испании и Аргентины состоится в воскресенье и начнется в 22:00.

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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