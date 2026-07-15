Испания победила во всех 12 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в стартовом составе
Вспомним результаты всех матчей этой феноменальной серии «Фурии рохи»
Сборная Испания победила во всех 12 матчах на чемпионатах мира и Европы, в которых в стартовом составе сыграл Ламин Ямаль.
Очередным успехом «Фурии рохи» стала победа над сборной Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026.
По этому поводу вспомним результаты всех матчей сборной Испании на главных турнирах, в которых Ямаль выходил на поле со стартовых минут.
Победная серия сборной Испании на чемпионатах мира и Европы в матчах, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе (12)
- ЧМ-2026, Франция – 2:0
- ЧМ-2026, Бельгия – 2:1
- ЧМ-2026, Португалия – 1:0
- ЧМ-2026, Австрия – 3:0
- ЧМ-2026, Уругвай – 1:0
- ЧМ-2026, Саудовская Аравия – 4:0
- ЧЕ-2024, Англия – 2:1
- ЧЕ-2024, Франция – 2:1
- ЧЕ-2024, Германия – 2:1
- ЧЕ-2024, Грузия – 4:1
- ЧЕ-2024, Италия – 1:0
- ЧЕ-2024, Хорватия – 3:0
Lamine Yamal has started 12 games at the Euros and World Cup and been on the winning side every time 👏🇪🇸 pic.twitter.com/KPl4zXVExZ— BBC Sport (@BBCSport) July 14, 2026
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