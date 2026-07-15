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Чемпионат мира
15 июля 2026, 11:28 | Обновлено 15 июля 2026, 12:12
131
0

Испания победила во всех 12 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в стартовом составе

Вспомним результаты всех матчей этой феноменальной серии «Фурии рохи»

15 июля 2026, 11:28 | Обновлено 15 июля 2026, 12:12
131
0
Испания победила во всех 12 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Сборная Испания победила во всех 12 матчах на чемпионатах мира и Европы, в которых в стартовом составе сыграл Ламин Ямаль.

Очередным успехом «Фурии рохи» стала победа над сборной Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026.

По этому поводу вспомним результаты всех матчей сборной Испании на главных турнирах, в которых Ямаль выходил на поле со стартовых минут.

Победная серия сборной Испании на чемпионатах мира и Европы в матчах, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе (12)

  • ЧМ-2026, Франция – 2:0
  • ЧМ-2026, Бельгия – 2:1
  • ЧМ-2026, Португалия – 1:0
  • ЧМ-2026, Австрия – 3:0
  • ЧМ-2026, Уругвай – 1:0
  • ЧМ-2026, Саудовская Аравия – 4:0
  • ЧЕ-2024, Англия – 2:1
  • ЧЕ-2024, Франция – 2:1
  • ЧЕ-2024, Германия – 2:1
  • ЧЕ-2024, Грузия – 4:1
  • ЧЕ-2024, Италия – 1:0
  • ЧЕ-2024, Хорватия – 3:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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