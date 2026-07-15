Испания победила во всех 12 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в стартовом составе

Сборная Испания победила во всех 12 матчах на чемпионатах мира и Европы, в которых в стартовом составе сыграл Ламин Ямаль.

Очередным успехом «Фурии рохи» стала победа над сборной Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026.

По этому поводу вспомним результаты всех матчей сборной Испании на главных турнирах, в которых Ямаль выходил на поле со стартовых минут.

Победная серия сборной Испании на чемпионатах мира и Европы в матчах, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе (12)

ЧМ-2026, Франция – 2:0

ЧМ-2026, Бельгия – 2:1

ЧМ-2026, Португалия – 1:0

ЧМ-2026, Австрия – 3:0

ЧМ-2026, Уругвай – 1:0

ЧМ-2026, Саудовская Аравия – 4:0

ЧЕ-2024, Англия – 2:1

ЧЕ-2024, Франция – 2:1

ЧЕ-2024, Германия – 2:1

ЧЕ-2024, Грузия – 4:1

ЧЕ-2024, Италия – 1:0

ЧЕ-2024, Хорватия – 3:0