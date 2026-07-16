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Чемпионат мира
16 июля 2026, 22:40 |
928
0

Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление

Дональд Трамп принял решение

16 июля 2026, 22:40 |
928
0
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Трамп и Инфантино
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Белый дом США подтвердил, что президент Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу в воскресенье и вручит трофей.

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт заявила: «Мы с нетерпением ждем финального матча в воскресенье, и я знаю, что президент тоже с нетерпением ждет возможности присутствовать. Это достойное завершение турнира, который продемонстрировал способность Америки принимать весь мир на самой грандиозной арене».

Чемпионат мира 2026 года принимают США, Канада и Мексика. Финальный поединок, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины, примет Нью-Йорк. Ранее Трамп попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч с Бельгией в плей-офф и получил добро.

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Дональд Трамп сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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