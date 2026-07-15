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  4. Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»
Клубный чемпионат мира
15 июля 2026, 22:45 | Обновлено 15 июля 2026, 22:59
1129
0

Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»

Марк Кукурелья вспомнил триумф «Челси» в Нью-Йорке

15 июля 2026, 22:45 | Обновлено 15 июля 2026, 22:59
1129
0
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марк Кукурелья – единственный игрок сборной Испании, который уже знает, чем заканчивается финал чемпионата мира в Нью-Йорке. Всего год назад он поднял над головой Кубок мира среди клубов с «Челси» на стадионе «МетЛайф», а теперь возвращается на ту же арену с гораздо более масштабной целью: выиграть чемпионат мира со Испанией.

«Нам сказали, что, как правило, Дональд Трамп придет вручить нам трофей, и что кубок нельзя будет поднять, пока он не уйдет», – вспомнил послематчевую церемонию Кукурелья. «И, конечно, мы все ждали, когда он уйдет, но Трамп не хотел уходить, и, кроме того, мы смотрели на него, а он говорил: «Поднимайте, я остаюсь здесь» и все такое».

«И кто бы ему что-нибудь сказал, понимаете? Я чуть не обделался», – пошутил испанский футболист, вспоминая тот момент.

Год спустя Кукурелья и Трамп снова встретятся после финального свистка.

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Марк Кукурелья Дональд Трамп сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Челси клубный чемпионат мира по футболу
Руслан Полищук Источник: Marca
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