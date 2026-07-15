Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»

Марк Кукурелья – единственный игрок сборной Испании, который уже знает, чем заканчивается финал чемпионата мира в Нью-Йорке. Всего год назад он поднял над головой Кубок мира среди клубов с «Челси» на стадионе «МетЛайф», а теперь возвращается на ту же арену с гораздо более масштабной целью: выиграть чемпионат мира со Испанией.

«Нам сказали, что, как правило, Дональд Трамп придет вручить нам трофей, и что кубок нельзя будет поднять, пока он не уйдет», – вспомнил послематчевую церемонию Кукурелья. «И, конечно, мы все ждали, когда он уйдет, но Трамп не хотел уходить, и, кроме того, мы смотрели на него, а он говорил: «Поднимайте, я остаюсь здесь» и все такое».

«И кто бы ему что-нибудь сказал, понимаете? Я чуть не обделался», – пошутил испанский футболист, вспоминая тот момент.

Год спустя Кукурелья и Трамп снова встретятся после финального свистка.