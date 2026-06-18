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  4. КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Барселоне за все, но когда Реал так настаивает…»
Испания
18 июня 2026, 21:20 |
497
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КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Барселоне за все, но когда Реал так настаивает…»

Марк Кукурелья уважает мнение болельщиков «Барселоны»

18 июня 2026, 21:20 |
497
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КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Барселоне за все, но когда Реал так настаивает…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Новичок «Реала» Марк Кукурелья рассказал подробности перехода из «Челси» и обратился к болельщикам «Барселоны».

«Переход в «Реал» произошёл очень быстро. За 36 часов. Я был так счастлив!» – заявил Кукурелья. «Мне позвонили утром и сказали, что клубы всё обсудили, и все зависит от моего желания. У меня не было никаких сомнений, это был большой шаг для моей карьеры. Да, я разговаривал с Жозе Моуриньо. Он сказал, что хочет работать со мной, и это придало мне уверенности».

Также Кукурелья высказался о клубе, который его воспитал: «Реакция фанатов «Барселоны»? Нужно уважать их мнение. Я очень благодарен за все, что мне дала «Барселона». Когда «Реал» так настаивает, очень сложно отказаться».

Марк Кукурелья играл в «Барселоне» до 2020 года, а последние четыре сезона провел в «Челси».

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Марк Кукурелья Барселона Челси Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Та воно,як було Ку-ку, так і є ку-ку. Подивимося, як це ку-ку буде стонате за ріе 
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