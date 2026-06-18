КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Барселоне за все, но когда Реал так настаивает…»

Новичок «Реала» Марк Кукурелья рассказал подробности перехода из «Челси» и обратился к болельщикам «Барселоны».

«Переход в «Реал» произошёл очень быстро. За 36 часов. Я был так счастлив!» – заявил Кукурелья. «Мне позвонили утром и сказали, что клубы всё обсудили, и все зависит от моего желания. У меня не было никаких сомнений, это был большой шаг для моей карьеры. Да, я разговаривал с Жозе Моуриньо. Он сказал, что хочет работать со мной, и это придало мне уверенности».

Также Кукурелья высказался о клубе, который его воспитал: «Реакция фанатов «Барселоны»? Нужно уважать их мнение. Я очень благодарен за все, что мне дала «Барселона». Когда «Реал» так настаивает, очень сложно отказаться».

Марк Кукурелья играл в «Барселоне» до 2020 года, а последние четыре сезона провел в «Челси».