КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Барселоне за все, но когда Реал так настаивает…»
Марк Кукурелья уважает мнение болельщиков «Барселоны»
Новичок «Реала» Марк Кукурелья рассказал подробности перехода из «Челси» и обратился к болельщикам «Барселоны».
«Переход в «Реал» произошёл очень быстро. За 36 часов. Я был так счастлив!» – заявил Кукурелья. «Мне позвонили утром и сказали, что клубы всё обсудили, и все зависит от моего желания. У меня не было никаких сомнений, это был большой шаг для моей карьеры. Да, я разговаривал с Жозе Моуриньо. Он сказал, что хочет работать со мной, и это придало мне уверенности».
Также Кукурелья высказался о клубе, который его воспитал: «Реакция фанатов «Барселоны»? Нужно уважать их мнение. Я очень благодарен за все, что мне дала «Барселона». Когда «Реал» так настаивает, очень сложно отказаться».
Марк Кукурелья играл в «Барселоне» до 2020 года, а последние четыре сезона провел в «Челси».
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