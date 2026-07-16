СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

В четверг, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:30 Университатя Клуж – Динамо

4.33 – 4.00 – 1.57

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.33 для Университета и 1.57 для Динамо. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

21:00 Алюминий – Шериф

4.20 – 3.20 – 1.85

21:15 Ференцварош – Войводина

1.33 – 4.75 – 8.00

21:30 Жилина – Хайдук

2.70 – 3.60 – 2.25

23:00 Вестри – Карабах

11.00 – 8.00 – 1.17

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