СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
20:30 Университатя Клуж – Динамо
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.33 для Университета и 1.57 для Динамо. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
21:00 Алюминий – Шериф
21:15 Ференцварош – Войводина
21:30 Жилина – Хайдук
23:00 Вестри – Карабах
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