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16 июля 2026, 18:55 | Обновлено 16 июля 2026, 19:42
1590
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ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»

Александра отреагировала на решение Стародубцевой и Н. Киченок посетить свадьбу Касаткиной

16 июля 2026, 18:55 | Обновлено 16 июля 2026, 19:42
1590
8 Comments
ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова в Instagram отреагировала на решение Юлии Стародубцевой и Надежды Киченок посетить свадьбу Дарьи Касаткиной в Афинах, на которой также присутствовали россиянки:

«Тот момент, когда просыпаешься утром, видишь видео, на котором украинские спортсмены тусуются с россиянами под всякую российскую х**ню где-то в Афинах, а ты ставишь свою карьеру под угрозу ради того, чтобы добиться хоть какой-то справедливости.

Собираешь доказательства, факты, потом обнародуешь все это, рассказываешь об этом в интервью, обращаешься к аудитории, к спортивным болельщикам. Потом, поскольку это неудобно, на тебя обрушиваются штрафы, угрозы, угрозы дисквалификации. И вместо того, чтобы найти солидарность, ты видишь вот такое вот представительство Украины.

Я очень много говорила, еще когда занимала[места в пределах] 300–400 [в рейтинге WTA] два года назад, что для нас важна единая позиция, и здесь не может быть каких-либо компромиссов. И были попытки поговорить и наедине. В конце концов, я никому не желаю ничего плохого. Я хочу добиться лучшего для своей страны, для ее интересов и для ее выживания. И я считаю, что спорт как представительство страны имеет значение, а во времена большой войны ответственность значительно возрастает.

Но очевидно, что человеческое безразличие просто непробиваемо. И если с различными человеческими эмоциями, взглядами можно работать, можно разговаривать, можно приводить аргументы... Если человеку по**й, то ему по**й, у него эмпатии не появится. Видя вот такую солидарность среди своих коллег, которые должны были бы так же отстаивать какие-то интересы нашей страны, так же бороться с тем, что сейчас предлагают спортивные организации, так же выражать свою позицию... Я просто понимаю, как легко будет дальше давить на меня, усиливать это давление на тех, кто не боится говорить.

Но я все равно готова пойти на эти риски. И пока у одних тусовки с россиянами и «люби меня, люби», у меня война, и я не буду молчать».

Олейникова уже обращалась к Надежде Киченок в начале 2026 года, когда та встретила Новый год в компании Юлии Путинцевой и других экс-россиянок. После этого и Александра, и Надежда были вызваны в сборную Украины на матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши в апреле.

Александра после своего обращение к Стародубцевой и Киченок провела матч 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах против Елены Приданкиной, одержав уверенную победу.

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Александра Олейникова Надежда Киченок Юлия Стародубцева Дарья Касаткина свадьба lifestyle Наталья Забияко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Млять, вона так тонко все підмічає, шарить і, головне, може це все донести. Зустрічав тьолок, які в емоціях шарять, але отак щоб прям документально все розкласти по поличкам, браво
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+9
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З Кіченками вже давно зрозуміло, " один на рот", від Юлі,  не очикував, гидко. Мочи їх Сашко, мочи.
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0
ТЦКшна потвора
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-4
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