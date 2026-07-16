Сергей ПАЛКИН: «Не тяните нас в советский союз»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

«Когда заканчиваются аргументы, обычно появляются запреты. Именно такая дискуссия сегодня разворачивается вокруг будущего украинского футбола.

За последний год Украинская ассоциация футбола проделала большую и, что особенно важно, действительно ценную работу по созданию условий для украинских футболистов в европейских чемпионатах. В ответ Украина открывает возможность для футболистов из стран Европейского Союза выступать в нашем чемпионате без статуса легионеров. Это яркий пример движения вперёд, интеграции и стратегических решений, способных изменить статус-кво.

Исполнительный комитет УАФ в настоящее время принял взвешенное решение о одновременном пребывании на поле трёх украинских футболистов, учитывая особую ситуацию в нашей стране. Ведь из-за определенных ограничений наши игроки пока не могут в полной мере трудоустраиваться в Европе. Мы поддерживаем выбранный вектор и понимаем необходимость постепенного и сбалансированного реформирования.

Однако у этого подхода есть свои противники. Ряд клубов УПЛ во главе с «Динамо» выступает за сохранение нынешнего положения дел без каких-либо изменений и даже без намека на реформы.

Сегодня обсуждается инициатива отменить действующее правило, согласно которому футболисты, имеющие паспорт страны Европейского Союза, не считаются легионерами в чемпионате Украины.

Вместо того чтобы искать пути повышения конкурентоспособности чемпионата, укрепления позиций украинских клубов в Европе и создания условий для развития футболистов, нам предлагают сохранить старую модель, основанную на административных ограничениях. Речь идет о возвращении к прежнему формату лимита на легионеров — не более семи иностранных футболистов на поле одновременно — и отказе от действующего европейского принципа, согласно которому игроки с гражданством стран Европейского Союза не считаются легионерами.

«Шахтер» категорически против такого шага.

Сегодня любое решение, которое закрепляет действующую систему и препятствует изменениям, означает шаг назад. Это путь в никуда. Это стремление вернуть украинский футбол в прошлое, вновь построив закрытую систему, где вместо открытой конкуренции предлагаются искусственные ограничения.

Главный аргумент сторонников сохранения прежнего лимита хорошо известен. Они утверждают, что подобные ограничения необходимы для развития украинских футболистов и, как следствие, для повышения уровня национальной сборной.

Однако любое подобное утверждение должно подтверждаться практическими результатами.

За пять последних чемпионатов мира, начиная с 2010 года, сборная Украины ни разу не смогла квалифицироваться в финальную часть турнира. В то же время за этот же период хотя бы один раз в чемпионатах мира приняли участие двадцать две разные европейские сборные. Если бы между существованием лимита на легионеров и успехами национальной команды существовала прямая связь, она неизбежно проявилась бы в спортивных результатах. Однако факты свидетельствуют об обратном: система ограничений, действовавшая на протяжении многих лет, не обеспечила того эффекта, ради которого она была создана.

Сегодня Украина занимает лишь 25-е место в таблице клубных коэффициентов УЕФА. В этой ситуации ключевым вопросом должна быть не защита существующих ограничений, а поиск механизмов, которые позволят украинскому футболу вновь войти в десятку сильнейших ассоциаций Европы. Вряд ли ответ заключается в создании новых административных барьеров.

История мирового спорта убедительно доказывает, что именно конкуренция является главной движущей силой развития. Она повышает уровень чемпионата, ускоряет прогресс футболистов, заставляет академии совершенствовать подготовку молодежи, повышает требования к тренерам и менеджменту, а также делает турнир более привлекательным для болельщиков, телевещателей, инвесторов и спонсоров. Искусственные ограничения, напротив, лишь снижают интенсивность конкурентной среды и редко становятся источником долгосрочного прогресса.

Показательно, что аналогичной позиции придерживается и президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов. После стремительного усиления «Пари Сен-Жермен» благодаря масштабным инвестициям в интервью The Guardian ему задали вопрос, стоит ли изменить регулирование европейского футбола таким образом, чтобы искусственно ограничить возможности французского клуба. Он отказался поддержать такую идею, подчеркнув, что развитие невозможно обеспечить путем искусственного ослабления сильнейших. Единственный способ добиться успеха — самому становиться сильнее и соответствовать самым высоким стандартам конкуренции. Именно эта философия сегодня имеет принципиальное значение и для украинского футбола.

К сожалению, подход, который сегодня предлагается, основан на противоположной логике. Вместо повышения качества собственной работы нам предлагают снизить уровень конкуренции. Вместо совершенствования академий, развития тренерских методик и повышения эффективности управления предлагается сохранить систему ограничений, которая должна компенсировать собственные недостатки.

Такой подход трудно назвать современным. Он отражает философию административного регулирования, при которой развитие достигается не благодаря созданию лучших условий, а путем ограничения возможностей других участников рынка.

Украина уже сделала свой цивилизационный выбор. Этот выбор заключается в европейской интеграции, открытой экономике, честной конкуренции и постоянном стремлении повышать собственный уровень. Логично, чтобы именно эти принципы лежали и в основе развития украинского футбола.

Поэтому сегодняшняя дискуссия касается не только регламента соревнований. Она касается выбора модели развития украинского футбола. Либо мы продолжаем двигаться по европейскому пути, основанному на конкуренции и открытости, либо возвращаемся к философии административных запретов, которая уже неоднократно продемонстрировала свою несостоятельность.

Либо мы робко оглядываемся назад, ностальгируем по 70–80-м годам прошлого века, либо смело меняем правила и движемся к цивилизованному миру, к открытой и конкурентной футбольной экономике. Не пытаемся стать сильнее за счёт ослабления других, а конкурируем с лучшими и повышаем собственный уровень.

Если на ближайшем Общем собрании УПЛ будут пытаться отменить ранее принятые правильные решения, «Шахтер» оставляет за собой право обжаловать такие действия в судебном порядке.

Не бойтесь конкуренции и не тяните украинский футбол назад в советский союз».