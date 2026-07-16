На просмотре в Эпицентре находятся два потенциальных новичка
Подопечные Сергея Нагорняка сегодня проведут на заграничном сборе второй спарринг
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Эпицентра» в Словении находятся два потенциальных новобранца, которые уже приняли участие в первом спарринге с хорватской «Локомотивой».
По имеющейся информации, речь идет об испанском полузащитнике и нападающем из Украины, который в последнее время выступал за границей. Их фамилии пока не афишируют.
16 июля подопечные Сергея Нагорняка проведут очередной контрольный матч – с хорватской «Горицей», и не исключено, что после него в клубе определятся, предложат ли игрокам, находящимся на просмотре, подписать контракты.
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