Александр КУЧЕР: Аргентинцы начинают с трагедии, а заканчивают хэппи-эндом

Позади два полуфинальных матча ЧМ-2026, в которых Франция уступила Испании – 0:2, а Англия сложила оружие перед Аргентиной – 1:2. Впечатлениями об этих поединках в интервью Sport.ua поделился экс-капитан сборной Украины и донецкого «Шахтера», а ныне тренер, Александр Кучер.

– Результат соперничества двух сборных Франции и Испании, которых еще до начала чемпионата мира все называли главными фаворитами, закономерен?

– Да, конечно. Испанцы подошли к этому матчу в очень хорошей форме и уверенно обыграли соперника. Мы видели, что они контролировали ход игры и с мячом не давали игрокам сборной Франции ничего сделать. Было такое чувство, что французы как бы разобраны. По-видимому, они не были готовы к такой игре. Можно сказать, что испанцы полностью контролировали игру. По индивидуальным качествам французские футболисты вроде сильнее, но командная игра испанцев была быстрой и очень хорошей.

– Можно ли это считать неожиданностью, ведь именно Францию ​​после ее мощного шествия в полуфинал многие рассматривали как фаворита этой пары?

– Почему же неожиданность? Мы ведь знаем, что испанцы всегда умели и умеют играть в футбол, умело контролируя мяч. В этом можно было убедиться в ходе турнира, когда они выигрывали и на последних минутах – в частности, в 1/8 финала с Португалией и в 1/4 с Бельгией. Нынешняя сборная Испании играет в интересный футбол, и в командной игре с ней тяжело тягаться.

– В игре англичан и аргентинцев все стали свидетелями очередного камбэка команды Лионеля Скалони. Выходит, в предыдущих двух играх Аргентины – в 1/8 финала с Египтом и 1/4 финала со Швейцарией подобное не было случайностью?

– Говорить здесь о факторе случайности не стал бы. Возможно, аргентинцы где-то несколько тяжеловато входят в игру и допускают ошибки. В результате чего пропускают, а затем по ходу игры добавляют, оставляя все на концовку матча. То есть начинают с трагедии, а заканчивают хэппи-эндом. Так что если в решающей игре за Кубок мира с Испанией аргентинцы будут себе такое позволять, то соперник их не простит. Что касается англичан, то полуфинальный матч они начали неплохо – действовали агрессивно и не давали ничего сделать Аргентине. Но во втором тайме они слишком рано «сели» очень низко и отдали простор подопечным Скалони. А делать это, особенно возле собственной штрафной, когда в составе соперника есть такой игрок, как Месси, опасно – это может привести к проблемам. И за это англичане поплатились. Они отошли в глухую оборону, став в семь защитников в штрафной – и это привело к двум пропущенным мячам. Англии не нужно было отдавать инициативу, а встречать соперника повыше, не давая играть в своей штрафной зоне.

– Чего ждать от финала Испания – Аргентина?

– Не хочется видеть закрытый футбол, когда все решает один мяч. Хочется увидеть яркую игру. Я думаю, так оно и будет, ведь как мы убедились, Аргентина играет открыто. Да и испанцы играют в содержательный футбол. Поэтому уверен: в финале будет интересная игра.

– За кого в решающей игре будете болеть?

– Хочется, чтобы победила Аргентина. Но Испания – очень мощная команда, и она тоже заслуживает победы. Тем интереснее будет смотреть матч.

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