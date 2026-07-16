Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
Футбольная ассоциация доверяет тренеру, который будет готовить команду к чемпионату Европы
В среду, 15 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Англии и Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони одолели соперника со счетом 2:1.
Футбольная ассоциация Англии определилась с будущим главного тренера Томаса Тухеля после болезненного поражения. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Опытный 52-летний тренер продолжит выполнять свои обязанности и готовить команду к чемпионату Европы, который состоится в 2028 году. Тухель пользуется доверием ассоциации.
Немецкий специалист возглавил сборную Англии в январе 2025 года и провел во главе команды 21 матч, в которых одержал 16 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.
На чемпионате мира английская команда одолела Хорватию (4:2), сыграла вничью с Ганой (0:0) победила Панаму (2:0), ДР Конго (2:1), Мексику (3:2), Норвегию (2:1) и уступила аргентинцам.
🚨🏴 The FA plans to continue with Thomas Tuchel as England head coach for next Euros.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
No changes after defeat vs Argentina as the intention is to continue together.
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