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Чемпионат мира
16 июля 2026, 13:21 |
2394
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Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины

Футбольная ассоциация доверяет тренеру, который будет готовить команду к чемпионату Европы

16 июля 2026, 13:21 |
2394
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Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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В среду, 15 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Англии и Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони одолели соперника со счетом 2:1.

Футбольная ассоциация Англии определилась с будущим главного тренера Томаса Тухеля после болезненного поражения. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Опытный 52-летний тренер продолжит выполнять свои обязанности и готовить команду к чемпионату Европы, который состоится в 2028 году. Тухель пользуется доверием ассоциации.

Немецкий специалист возглавил сборную Англии в январе 2025 года и провел во главе команды 21 матч, в которых одержал 16 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

На чемпионате мира английская команда одолела Хорватию (4:2), сыграла вничью с Ганой (0:0) победила Панаму (2:0), ДР Конго (2:1), Мексику (3:2), Норвегию (2:1) и уступила аргентинцам.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Томас Тухель Фабрицио Романо
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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такий самий результат буде і в чемпіонаті Європи
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