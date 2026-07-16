ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало талантливого хавбека

Клуб УПЛ Полесье объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Аборгой Уинсом. Игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Уинс переходит из ганского клуба Дансоман Визе.

Сообщается, что Аборга будет работать с молодежной командой U-21.

Сейчас Уинс находится в расположении сборной Ганы U-20.