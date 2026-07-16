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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 15:25 | Обновлено 16 июля 2026, 15:46
1127
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало талантливого хавбека

Аборга Уинс получил контракт от клуба УПЛ

16 июля 2026, 15:25 | Обновлено 16 июля 2026, 15:46
1127
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало талантливого хавбека
ФК Полесье
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Клуб УПЛ Полесье объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Аборгой Уинсом. Игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Уинс переходит из ганского клуба Дансоман Визе.

Сообщается, что Аборга будет работать с молодежной командой U-21.

Сейчас Уинс находится в расположении сборной Ганы U-20.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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