Украина. Премьер лига16 июля 2026, 15:25 | Обновлено 16 июля 2026, 15:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало талантливого хавбека
Аборга Уинс получил контракт от клуба УПЛ
16 июля 2026, 15:25 | Обновлено 16 июля 2026, 15:46
1127
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Клуб УПЛ Полесье объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Аборгой Уинсом. Игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
Уинс переходит из ганского клуба Дансоман Визе.
Сообщается, что Аборга будет работать с молодежной командой U-21.
Сейчас Уинс находится в расположении сборной Ганы U-20.
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