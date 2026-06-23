Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 10:11 |
615
2

Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы

В Украину перебирается Аборга Уинс

23 июня 2026, 10:11 |
615
2 Comments
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Instagram. Аборга Уинс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Полесье» согласовало детали и готовится официально завершить переход одного из самых талантливых молодых футболистов Ганы Аборги Уинса.

18-летний центральный полузащитник переберется в «Полесье» из ганского клуба «Дансоман Визе», из которого в минувшем году в житомирский клуб уже переходил Джамал Абубакар, проведший сезон-2025/26 за молодежку «волков».

По информации Sport.ua, контракт с молодым ганским футболистом будет подписан на три года.

Аборга Уинс на международном уровне уже был заигран за сборную Ганы U-20.

По теме:
Участник Лиги чемпионов предложил 16 миллионов евро за трансфер Довбика
Карпаты согласовали уход полузащитника в Клуб Ремо
Клуб, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, ослабит конкурента
Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23 июня 2026, 07:57 2
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы

Желизко может перейти в «Шахтер»

Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Футбол | 22 июня 2026, 11:14 3
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон

Силва рассчитывает на Трубина

Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22.06.2026, 10:22
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Футбол | 22.06.2026, 12:51
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Футбол | 23.06.2026, 08:27
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я уж грешным делом подумал что Антуано Семенье наконец то к себе переманили
Ответить
0
Цікаво чому ДК так не може?
Ответить
0
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02 1
Бокс
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 25
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем