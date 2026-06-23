Украина. Премьер лига23 июня 2026, 10:11 |
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Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
В Украину перебирается Аборга Уинс
23 июня 2026, 10:11 |
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«Полесье» согласовало детали и готовится официально завершить переход одного из самых талантливых молодых футболистов Ганы Аборги Уинса.
18-летний центральный полузащитник переберется в «Полесье» из ганского клуба «Дансоман Визе», из которого в минувшем году в житомирский клуб уже переходил Джамал Абубакар, проведший сезон-2025/26 за молодежку «волков».
По информации Sport.ua, контракт с молодым ганским футболистом будет подписан на три года.
Аборга Уинс на международном уровне уже был заигран за сборную Ганы U-20.
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