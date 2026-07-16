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WTA
16 июля 2026, 15:14 |
629
2

Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах

16 июля 2026, 15:14 |
629
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Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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16 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

Во втором раунде украинка играет против нейтральной теннисистки Елены Приданкиной (WTA 201). Поединок начнется в 15:20 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Олейникова лидирует – 1:0. В мае 2026 года Александра одолела Приданкину на старте Открытого чемпионата Франции.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Кларой Бюрель.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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