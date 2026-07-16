Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

Во втором раунде украинка играет против нейтральной теннисистки Елены Приданкиной (WTA 201). Поединок начнется в 15:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это второе очное противостояние соперниц. Олейникова лидирует – 1:0. В мае 2026 года Александра одолела Приданкину на старте Открытого чемпионата Франции.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Кларой Бюрель.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.