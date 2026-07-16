Арсенал потерял ключевого игрока на 5 месяцев

Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба может пропустить от 4 до 5 месяцев из-за травмы спины, полученной в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании (0:2).

Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на источники внутри лондонского клуба.

Сроки возвращения защитника будут зависеть от выбранного метода лечения и хода реабилитации.

Важно отметить, что у Салиба были проблемы со спиной еще до того, как он получил травму.

В сезоне 2025/26 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.