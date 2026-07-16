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  4. Арсенал потерял ключевого игрока на 5 месяцев
Англия
16 июля 2026, 17:09 |
294
0

Арсенал потерял ключевого игрока на 5 месяцев

Вильям Салиба получил тяжелую травму

16 июля 2026, 17:09 |
294
0
Арсенал потерял ключевого игрока на 5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
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Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба может пропустить от 4 до 5 месяцев из-за травмы спины, полученной в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании (0:2).

Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на источники внутри лондонского клуба.

Сроки возвращения защитника будут зависеть от выбранного метода лечения и хода реабилитации.

Важно отметить, что у Салиба были проблемы со спиной еще до того, как он получил травму.

В сезоне 2025/26 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.

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Вильям Салиба Арсенал Лондон травма травма спины Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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