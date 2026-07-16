15 июля сборные Англии и Аргентины провели матч полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На послематчевой пресс-конференции главные тренеры команд поделились совершенно разными эмоциями.

Лионель Скалони резко ответил на слухи о судейской помощи, заявив, что его команда просто «почувствовала запах крови» в критический момент. Томас Тухель, в свою очередь, признал заслуженность победы соперника на последних минутах и мужественно принял шквал критики за свои тактические решения.

ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина