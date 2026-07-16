Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина
Чемпионат мира
16 июля 2026, 13:23 |
944
0

ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

16 июля 2026, 13:23 |
944
0
ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15 июля сборные Англии и Аргентины провели матч полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На послематчевой пресс-конференции главные тренеры команд поделились совершенно разными эмоциями.

Лионель Скалони резко ответил на слухи о судейской помощи, заявив, что его команда просто «почувствовала запах крови» в критический момент. Томас Тухель, в свою очередь, признал заслуженность победы соперника на последних минутах и мужественно принял шквал критики за свои тактические решения.

ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина

По теме:
Стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026
Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
У Англии наихудший результат в чемпионских баталиях
сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Англия - Аргентина Лионель Скалони Томас Тухель видео пресс-конференция эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16 июля 2026, 10:21 9
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира

Главный тренер не сдержал эмоций и разнес работу арбитра в противостоянии с Аргентиной

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 06:47 5
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Томас заявил, что его команда очень разочарована

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Футбол | 15.07.2026, 17:11
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Харьков минимум на месяц потерял легионера
Футбол | 16.07.2026, 12:47
Харьков минимум на месяц потерял легионера
Харьков минимум на месяц потерял легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 1
Бокс
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем