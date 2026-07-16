11 матчей. Беспроигрышная серия Аргентины против европейских сборных
Следующим соперником аргентинцев станет также сборная из Европы – Испания
Сборная Аргентины не проигрывает европейским сборным во всех турнирах уже в 11 матчах.
Эта беспроигрышная серия аргентинцев продолжилась победой над сборной Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.
Серия сборной Аргентины без поражений началась еще в октябре 2019 года, когда аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2) в товарищеском поединке.
Последний раз сборная Аргентины проигрывала европейской сборной в июне 2018 года в матче 1/8 финала – сборной Франции (3:4).
Беспроигрышная серия сборной Аргентины в матчах против европейских сборных во всех турнирах (11)
- 2026: ЧМ, Англия – 2:1
- 2026: ЧМ, Швейцария – 3:1
- 2026: ЧМ, Австрия – 2:0
- 2026: ТМ, Исландия – 3:0
- 2022: ЧМ, Франция – 3:3 (4:2 – по пенальти)
- 2022: ЧМ, Хорватия – 3:0
- 2022: ЧМ, Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)
- 2022: ЧМ, Польша – 2:0
- 2022: ТМ, Эстония – 5:0
- 2022: Финалиссима, Италия – 3:0
- 2019: ТМ, Германия – 2:2
Следующим соперником аргентинцев станет также сборная из Европы – Испания в финале ЧМ-2026.
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