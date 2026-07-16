11 матчей. Беспроигрышная серия Аргентины против европейских сборных

Сборная Аргентины не проигрывает европейским сборным во всех турнирах уже в 11 матчах.

Эта беспроигрышная серия аргентинцев продолжилась победой над сборной Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.

Серия сборной Аргентины без поражений началась еще в октябре 2019 года, когда аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2) в товарищеском поединке.

Последний раз сборная Аргентины проигрывала европейской сборной в июне 2018 года в матче 1/8 финала – сборной Франции (3:4).

Беспроигрышная серия сборной Аргентины в матчах против европейских сборных во всех турнирах (11)

2026: ЧМ, Англия – 2:1

2026: ЧМ, Швейцария – 3:1

2026: ЧМ, Австрия – 2:0

2026: ТМ, Исландия – 3:0

2022: ЧМ, Франция – 3:3 (4:2 – по пенальти)

2022: ЧМ, Хорватия – 3:0

2022: ЧМ, Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)

2022: ЧМ, Польша – 2:0

2022: ТМ, Эстония – 5:0

2022: Финалиссима, Италия – 3:0

2019: ТМ, Германия – 2:2

Следующим соперником аргентинцев станет также сборная из Европы – Испания в финале ЧМ-2026.