Легенда сборной Англии подколол Тухеля после фиаско в полуфинале ЧМ-2026

Легенда национальной сборной Англии Джейми Каррагер оценил работу главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Сборная Англии наняла Томаса Тухеля, чтобы он сделал разницу на более поздних стадиях чемпионата мира. В матче против Аргентины он ее сделал. Замена и изменение схемы со стороны тренера стали ключевыми факторами болезненного поражения.

Когда командой руководил Гаррет Саутгейт и сборная Англии проигрывала так, как это произошло против Аргентины, критики предлагали назначить тренера с более громкой репутацией – именно поэтому и был приглашен Тухель.

Я и дальше придерживаюсь мнения, что результаты Саутгейта несправедливо подвергались критике», – заявил Каррагер.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче за третье место. Начало – в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.