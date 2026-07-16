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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:33 | Обновлено 16 июля 2026, 12:24
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Легенда сборной Англии подколол Тухеля после фиаско в полуфинале ЧМ-2026

Джейми Каррагер оценил работу главного тренера английской команды

16 июля 2026, 11:33 | Обновлено 16 июля 2026, 12:24
1865
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Легенда сборной Англии подколол Тухеля после фиаско в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер
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Легенда национальной сборной Англии Джейми Каррагер оценил работу главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Сборная Англии наняла Томаса Тухеля, чтобы он сделал разницу на более поздних стадиях чемпионата мира. В матче против Аргентины он ее сделал. Замена и изменение схемы со стороны тренера стали ключевыми факторами болезненного поражения.

Когда командой руководил Гаррет Саутгейт и сборная Англии проигрывала так, как это произошло против Аргентины, критики предлагали назначить тренера с более громкой репутацией – именно поэтому и был приглашен Тухель.

Я и дальше придерживаюсь мнения, что результаты Саутгейта несправедливо подвергались критике», – заявил Каррагер.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче за третье место. Начало – в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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Я теж згоден з Каррагером, що Саутгейта занадто критикували, як для тренера, який вперше і вдруге вивів Англію до фіналу Чемпіонату Європи та в півфінал ЧС вперше з 1990 року і всього лише втрете в історії збірної. Але претензії до Саутгейта все ж таки були обгрунтованими в плані того, що, маючи напевно одну з найкращих ліній атаки, команда грала занадто боязко в нападі, і саме цього не вистачало в вирішальні моменти. Тухель дійсно мав створити різницю, але ж він навіть в цьому матчі не виставив тих, хто принесли йому перемогу в матчі з Норвегією, Езе і Сака, натомість замінив нападників на захисників у вирішальні хвилини півфіналу. 
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