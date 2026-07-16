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Чемпионат мира
16 июля 2026, 06:47 | Обновлено 16 июля 2026, 08:17
9232
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Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Томас заявил, что его команда очень разочарована

16 июля 2026, 06:47 | Обновлено 16 июля 2026, 08:17
9232
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Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после поражения своей команды в полуфинале ЧМ-2026 против Англии (1:2).

«Мы разочарованы, мы были так близки, но стали слишком пассивными после того, как забили, и позволили создать много моментов у своих ворот. Мы не смогли перехватить контроль над мячом, и, как следствие, пропустили так много навесов, моментов и ударов. Мы были близки к успеху, но не смогли удержать уровень игры после забитого гола

В последних матчах я также производил замены на усиление атаки, мы просто пытались помочь игрокам. Мы сразу позволили создать [голевой момент] и решили перейти на линию из пяти защитников, потому что разрывы между линиями были слишком большими.

Они выигрывали каждое верховое единоборство, постоянно навешивали и навешивали, поэтому мы перешли на игру в пять защитников, чтобы закрыть свободные зоны внутри и надежно сыграть в воздухе.

Сразу после нашего гола, без всяких замен, мы позволили им сделать слишком много навесов и создать слишком много моментов, поэтому мы попытались помочь команде. Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то идет не так, очень легко сказать, что решение было ошибочным.

Мнения о том, чтобы попытаться забить второй гол? Да, но это не имеет смысла, если вы не можете овладеть мячом. Мы не могли выйти из своей половины поля. Конечно, мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что атакующие замены этому помогут. Мы продолжали играть по нашей схеме 4-4-2, но становились пассивными, все более пассивными.

Мы не могли выиграть ни одного мяча, не могли удержать его у себя, поэтому я считаю, что проблема была не в структуре, мы ничего не меняли. Но ход матча изменился полностью. Ничего страшного, я понимаю, что такие разговоры всегда ведутся, и что после игры появляются миллионы тренеров, которые знают лучше», – сказал Тухель.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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+3
знімуть Тухеля з ганьбою за такий поворот в цьому матчі...
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+3
Щось Тухель заговорюється: )
"Ми [...] вирішили перейти на лінію з п’яти захисників [...] ми перейшли на гру в п’ять захисників"
"Ми продовжували грати за нашою схемою 4-4-2 [...] проблема була не в структурі, ми нічого не змінювали".
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+1
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