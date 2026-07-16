Езерский объяснил, почему не ожидает от Динамо голевой феерии в Румынии

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между подопечными Игоря Костюка и румынской «Университатей», который состоится 16 июля в Клуже.

«После серьезных нагрузок в подготовительный период всегда очень сложно входить в новый сезон, тем более что для «Динамо» он начался на международной арене раньше, чем на внутренней.

Вот почему неудивительно, что неделю назад в Люблине у киевлян далеко не все получалось и пришлось смириться с нулевой ничьей. Однако есть основания надеяться, что подопечным Игоря Костюка постепенно удалось улучшить свои кондиции. По крайней мере, большинство находившихся в заявке футболистов имели необходимую игровую практику. Ведь на следующий день после матча с румынами игроки ротации приняли участие в спарринге в Люблине с польским «Радомяком» и победили – 4:2.

Конечно, динамовцам нужно быть готовыми к тому, что на стороне клужан будет безумная поддержка 12-го игрока – болельщиков. Однако это не должно помешать им одержать победу со счетом 1:0 и пробиться в следующий раунд Лиги Европы».

Ранее «Динамо» получило официальное предложение по трансферу за 25,5 млн евро.