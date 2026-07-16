Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Езерский объяснил, почему не ожидает от Динамо голевой феерии в Румынии
Лига Европы
16 июля 2026, 10:09 | Обновлено 16 июля 2026, 10:33
449
2

Езерский объяснил, почему не ожидает от Динамо голевой феерии в Румынии

Для победы «Динамо» хватит одного точного удара

16 июля 2026, 10:09 | Обновлено 16 июля 2026, 10:33
449
2 Comments
Езерский объяснил, почему не ожидает от Динамо голевой феерии в Румынии
УАФ. Владимир Езерский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между подопечными Игоря Костюка и румынской «Университатей», который состоится 16 июля в Клуже.

«После серьезных нагрузок в подготовительный период всегда очень сложно входить в новый сезон, тем более что для «Динамо» он начался на международной арене раньше, чем на внутренней.

Вот почему неудивительно, что неделю назад в Люблине у киевлян далеко не все получалось и пришлось смириться с нулевой ничьей. Однако есть основания надеяться, что подопечным Игоря Костюка постепенно удалось улучшить свои кондиции. По крайней мере, большинство находившихся в заявке футболистов имели необходимую игровую практику. Ведь на следующий день после матча с румынами игроки ротации приняли участие в спарринге в Люблине с польским «Радомяком» и победили – 4:2.

Конечно, динамовцам нужно быть готовыми к тому, что на стороне клужан будет безумная поддержка 12-го игрока – болельщиков. Однако это не должно помешать им одержать победу со счетом 1:0 и пробиться в следующий раунд Лиги Европы».

Ранее «Динамо» получило официальное предложение по трансферу за 25,5 млн евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским защитником
Легенда Динамо: «Лучше спросить об этом у Суркиса или Костюка»
Титулованный европейский клуб готов выложить Динамо 20 млн за Пономаренко
Лига Европы инсайд Мнение эксперта Владимир Езерский Динамо Киев Университатя Клуж - Динамо Университатя Клуж
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16 июля 2026, 08:10 0
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен

Дерек уверен в победе украинца

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16 июля 2026, 09:19 7
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16.07.2026, 00:06
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Футбол | 15.07.2026, 17:11
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
В Португалии поставили ​​точку в трансфере Трубина в Реал
Футбол | 16.07.2026, 10:42
В Португалии поставили ​​точку в трансфере Трубина в Реал
В Португалии поставили ​​точку в трансфере Трубина в Реал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та від Дінамо ніхто вже нічого не очікує. Дінамо четверта команда України. -Четверта- зараз, Карл!
Ответить
+1
Если в центр полузащиты не выпустят Люсина и оставят деревянного Бражка то так и будет.
Ответить
0
Популярные новости
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 1
Бокс
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем